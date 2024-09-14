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Эксперты назвали шансы «Локомотива» выиграть первый матч после 0:3 от «Краснодара»

Эксперты назвали шансы «Локомотива» выиграть первый матч после 0:3 от «Краснодара»
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14 сентября в матче 8-го тура РПЛ «Оренбург» будет играть с «Локомотивом» на стадионе «Газовик». Начало встречи – в 12:00 мск.

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В минувшем туре РПЛ «Локомотив» проиграл «Краснодару» (0:3) и покинул первое место в таблице. Москвичи располагаются на третьей позиции, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла.

Букмекерские конторы считают фаворитами железнодорожников и предлагают поставить на победу подопечных Михаила Галактионова с коэффициентом 2.05. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2050 рублей.

Шансы «горожан» оценили в 3.35. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.30.

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