«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» победит за 2.05.

Девять матчей подряд подопечные Давида Деограсии не знают вкуса побед во всех турнирах. В последней встрече РПЛ «Оренбург» сыграл вничью с «Динамо» (2:2). Пусть два гола бело-голубых получились весьма необычными, но это не делает чести «горожанам». Было назначено два 11-метровых в ворота подопечных Деограсии. Первый Тюкавин не реализовал, но Матиас Перес добил мяч в собственные ворота.

Второй пенальти вообще вывел «Динамо» вперёд, однако на 90+5-й минуте оренбуржцы сравняли счёт. Впереди игра с более стабильным «Локомотивом». Отнять очки у такой команды – задача непростая. Даже когда ты играешь при домашних трибунах.

Михаил Галактионов собрал очень талантливую молодёжь. Она приносит результат, много забивает и прогрессирует. Будьте уверены, что железнодорожники будут становиться сильнее. Футболисты окрепнут, наберутся опыта и ещё могут побороться за чемпионство.

К слову, именно на первом месте и находились подопечные Галактионова до 7-го тура РПЛ. Семь матчей длилась победная серия «Локомотива» во всех турнирах. Пять побед были добыты всухую. Однако «Краснодару» красно-зелёные разгромно проиграли – 0:3. Хотя на поле смотрелись не хуже. Ну уж точно не на такое поражение.

Недавно появились приятные новости для железнодорожников. Был подписан контракт с Сесаром Монтесом. Защитник мексиканской сборной прошлый сезон провёл в «Альмерии». Плюс Сергей Пиняев и Алексей Батраков вошли в рейтинг 100 лучших игроков мира, которым ещё не исполнилось 20 лет.

19-летний Батраков уже забил три мяча и отдал пять голевых пасов в РПЛ. В игре с «Краснодаром» ошибался вратарь Илья Лантранов. Думается, футболист исправится, ведь до этого в трёх из четырёх встреч он записал на свой счёт «сухари». В 8 из 10 очных матчей «Локомотив» обыгрывал «Оренбург». Сможет и на этот раз. Поставим на победу железнодорожников за 2.05.