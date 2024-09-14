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Эксперты оценили шансы «Ман Сити» продлить победную серию в АПЛ

Эксперты оценили шансы «Ман Сити» продлить победную серию в АПЛ
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14 сентября на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Брентфорд». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

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«Ман Сити» занимает первое место в таблице АПЛ, одержав три победы в трёх турах.

Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.20, что составляет около 82% вероятности.

Победа «Брентфорда» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 14.00 — это около 7% вероятности. В ничью тоже не верят, коэффициент варьируется в пределах 8.30 (11%).

Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — лишь с коэффициентом 1.33. Причём победа хозяев с разницей минимум в два гола оценивается коэффициентом 1.53, что при переводе на язык вероятности переваливает за 65%.

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