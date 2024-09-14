«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Брентфорд».

Ставка: «Ман Сити» победит + обе забьют за 2.45.

«Манчестер Сити» — один из тех самых двух клубов, кто набрал все девять возможных очков за три стартовых тура чемпионата Англии. Причём соперники у него были не самые скромные. Сперва удалось отыграть всухую «Челси» (2:0), а затем «Ипсвич Таун» (4:1) и «Вест Хэм Юнайтед» (3:1). Подобным результатом может похвастаться лишь «Ливерпуль», который, впрочем, был более скромен в атаке.

Гораздо интереснее, что семь из девяти голов команды забил Эрлинг Холанд. К 4-му туру английской Премьер-лиги он логично лидирует в гонке бомбардиров с отрывом в четыре мяча от ближайшего преследователя. В последних двух турах норвежцу удалось оформить по хет-трику. Уважаемо!

С таким ценным активом Хосеп Гвардиола может быть спокоен за результат как минимум в предстоящем матче. Неудивительно, что мадридский «Реал», по слухам, готов расстаться с Винисиусом или Родриго ради перехода норвежца. Пожалуй, единственное, на что «Брентфорд» сможет рассчитывать, так это на забитый гол.

Дело в том, что оборона «горожан» менее стабильна, чем нападение. «Брентфорд», в свою очередь, бодро стартовал в сезоне. В АПЛ проиграл лишь «Ливерпулю», но это не зазорно. Особенно если ты вместе с этим одержал победы над «Кристал Пэлас» (2:1), «Саутгемптоном» (3:1) и «Колчестер Юнайтед» (1:0) в Кубке лиги Англии.

При этом «пчёлы» умудрились забить в трёх из четырёх прошлых очных встреч с «Сити». На таком фоне комбинированная ставка «обе забьют и «Манчестер Сити» победит» просится сама. Если это кажется слишком рискованным, можно просто поверить в голы с обеих сторон. Коэффициент тоже нормальный.