«Рубин» — «Крылья Советов»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Крылья Советов».

Ставка: 1:1 за 5.40.

«Рубин» и «Крылья Советов» сыграют в 8-м туре чемпионата России. Если смотреть на позиции в таблице, не кажется, что тут есть фаворит. Хотя, конечно, казанцы получше в этом сезоне выглядят.

Да, в турнирной таблице они являются почти соседями. «Рубин» с десятью баллами идёт на восьмом месте, а «Крылья» с шестью – на десятом. Но статистика казанцев пока намного лучше – у них три победы и одна ничья в активе, а у самарцев – только две виктории. В Кубке России дела у команды Рахимова тоже идут лучше – две победы в трёх встречах, а у подопечных Осинькина – только проигрыши.

Вообще, у «Крыльев Советов» в этом сезоне многое пока не получается. За несколько месяцев было всего две виктории не над самыми сложными соперниками – «Факелом» и «Пари НН». Не самое впечатляющее достижение. У «Рубина» намного больше было успешных встреч в противостояниях с сильными командами.

В победу гостей я точно не верю. «Крылья Советов» пока слабо выступают, а на выезде они и вовсе пока только проигрывали. Но сейчас матч пройдёт в хорошее для самарцев время – после паузы на матчи сборных. У многих игроков было время на передышку. Это может пойти на пользу команды Осинькина, она постарается набрать хотя бы одно очко. Ставлю на точный счёт 1:1 в этой встрече – котировка 5.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».