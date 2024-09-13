«Рубин» — «Крылья Советов»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 8-го тура РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Рубина» за 2.24.

«В 8-м туре Российской Премьер-Лиги сыграют «Рубин» и «Крылья Советов». В таблице они идут рядом друг с другом, несмотря на разные формы. Казанцы с 10 очками располагаются на восьмой строчке, а самарцы с шестью очками – на 10-й.

Понятно, что сейчас была небольшая пауза на игры сборных. Возможно, она пойдёт на пользу самарцам, потому что вот те 10 матчей, которые они в этом сезоне официально провели, это очень печально было.

Но у «Крыльев» были объективные причины. Например, атакующий игрок Бенхамин Гарре был травмирован. Сейчас он вроде бы выздоровел. Да ещё и усилилась команда Осинькина, наверное, можно так сказать — всё-таки человек пришёл из «Зенита». Я говорю про форварда Ивана Сергеева. Возможно, это тоже поможет.

Но всё равно в Казани победу от «Крыльев» я не жду. Думаю, выиграет «Рубин». Может, даже так получится, что самарцы забьют первыми, но проиграют, к примеру, 1:2», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».