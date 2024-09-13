«Рубин» — «Крылья Советов»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Рубина» за 2.27.

«Казанцы застряли в середине турнирной таблицы. В 5-м и 6-м туре команда Рашида Рахимова выиграла — 2:1 против «Акрона» с голом Мирлинда Даку на 90-й минуте матча и во встрече с махачкалинским «Динамо». Там обошлось без нервотрёпки, в конце первого тайма с пенальти отличился Мирлинд Даку, а Никола Чумич удвоил преимущество. «Рубин» не проигрывал три встречи подряд, но встреча со «Спартаком» разрушила всю их статистику. Игра в Москве прошла с преимуществом команды Деяна Станковича, но реализовать свой момент удалось только в концовке, Эсекьель Барко отличился с пенальти и принёс своей команде столь важную победу. Казанцы остаются на восьмом месте и пока не могут приблизиться к лидирующей пятёрке.

«Крылья Советов» в последние четыре тура чередуют победы и поражения. После победы над «Факелом» последовало поражение от «Динамо». «Пари НН» удалось обыграть в концовке, к 70-й минуте самарцы уступали 0:1, но дубль Томаса Гальдамеса и гол Франко Ороско принесли команде Игоря Осинькина три очка. Вторая подряд игра дома обещала самарцам успех и в этот раз, но махачкалинское «Динамо» смогло оказать серьёзное сопротивление, на 44-й минуте Абакар Гаджиев забил единственный гол и принёс своей команде три очка.

«Рубин» находится в хорошей форме и, даже несмотря на поражение от «Спартака», дома должен брать три очка. Да и все, кто смотрел матч в Москве, понимают — казанцы минимум наиграли на ничью. Победа «Рубина», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».