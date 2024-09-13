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«Бетис» — «Леганес»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Бетис» — «Леганес»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Бетис» – «Леганес».

Ставка: победа «Бетиса» за 1.71.

«В турнирной таблице «Бетис» идёт на предпоследнем месте. Вполне возможно, что травма Иско стала серьёзной проблемой для команды из Севильи на старте этого сезона. И он по-прежнему находится в списках травмированных. В предыдущем туре «Бетис» проиграл на выезде мадридскому «Реалу» 0:2.

Испания — Примера . 5-й тур
13 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Леганес
Леганес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Леганес» кадровых потерь не имеет. И идёт в первой десятке. Но результативность у команды невысокая. А в прошлом туре подопечные Борхи Саэса Хименеса уступили дома «Мальорке» 0:1. В последний раз команды играли между собой в сезоне-2019/2020. Тогда «Бетис» дома победил 2:1, а в Леганесе была ничья 0:0.

Сейчас «Бетису» отступать некуда, и хозяева победят», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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