«Витязь» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Витязь» – «Лада».

Ставка: победа «Лады» за 2.65.

«Витязь» в среду играл дома с минским «Динамо». И случилось фиаско — 1:5. Шайба Фредерика Готье стала всего лишь протокольной.

В общем, подмосковная команда пока никак не может найти себя в новом сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК Витязь Московская область Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

А «Лада» перед этой игрой встречалась дома с московским «Динамо». Только 10 сентября. И подопечные Олега Браташа выдали свой лучший матч на старте сезона, обыграв столичный клуб со счётом 6:3. Остап Сафин, Егор Черников, Владислав Сёмин, Магомед Шараканов, Никита Попугаев и Никита Михайлов, забросившие по шайбе, вместе со своими партнёрами подарили настоящий праздник для тольяттинских болельщиков.

В прошлом сезоне команды обменялись тяжёлыми домашними победами. В Балашихе счёт был 1:0 через овертайм, а в Тольятти 2:1 по буллитам. Чего ждать сейчас?

Хозяева точно будут рвать и метать. И этим они наиболее опасны для тольяттинцев. Но и команда Браташа не станет долго почивать на лаврах.

В пятницу вечером в Балашихе гости возьмут верх», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».