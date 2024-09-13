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«Витязь» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Витязь» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Витязь» – «Лада».

Ставка: победа «Лады» за 2.65.

«Витязь» в среду играл дома с минским «Динамо». И случилось фиаско — 1:5. Шайба Фредерика Готье стала всего лишь протокольной.

В общем, подмосковная команда пока никак не может найти себя в новом сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А «Лада» перед этой игрой встречалась дома с московским «Динамо». Только 10 сентября. И подопечные Олега Браташа выдали свой лучший матч на старте сезона, обыграв столичный клуб со счётом 6:3. Остап Сафин, Егор Черников, Владислав Сёмин, Магомед Шараканов, Никита Попугаев и Никита Михайлов, забросившие по шайбе, вместе со своими партнёрами подарили настоящий праздник для тольяттинских болельщиков.

В прошлом сезоне команды обменялись тяжёлыми домашними победами. В Балашихе счёт был 1:0 через овертайм, а в Тольятти 2:1 по буллитам. Чего ждать сейчас?

Хозяева точно будут рвать и метать. И этим они наиболее опасны для тольяттинцев. Но и команда Браташа не станет долго почивать на лаврах.

В пятницу вечером в Балашихе гости возьмут верх», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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