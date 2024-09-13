«Барыс» — «Динамо» Мн: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» Мн.

Ставка: «Барыс» не проиграет за 1.65.

«С командами, которые можно считать как минимум равными минскому «Динамо», парни Дмитрия Квартальнова играют неплохо. В первом матче сезона «зубры» всухую переиграли «Амур» (3:0), а в гостях в Балашихе «Витязю» забросили пять. Всего однажды соперники «Динамо» огорчили Андрея Кареева — неплохой результат. Но между этими играми была встреча в «Мегаспорте». В первом периоде со «Спартаком» Минск был хорош, 2:0 — вполне весомое преимущество, если вспомнить, как красно-белые играли в предыдущем матче с «Сочи». Но сыграть как «Сочи» у «Динамо» не получилось. Команда провалила второй период, пропустив четыре безответные шайбы, а в заключительной двадцатиминутке «Спартак» подтвердил свои намерения забрать победу в основное время. Итог для Минска — 2:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барыс» проведёт заключительную встречу в четырёхматчевой домашней серии и отправится колесить по стране — от Екатеринбурга до Балашихи проездом через Казань. Это будут тяжёлые игры, как и те, что «Барыс» провёл дома. Гордиться особо нечем — три поражения в трёх матчах. Одно очко получилось зацепить в игре с «Нефтехимиком» (1:2 ОТ), а вот «Трактору» (1:4) и «Амуру» (1:5) астанчане проиграли без надежды заработать баллы. Если похожая тенденция сохранится, то Дэвид Немировски может отправиться в отставку раньше, чем его попросили из «Сибири» в прошлом году. Тогда тренер продержался до декабря. Близок к победе «Барыс» был только в матче с Нижнекамском. Хозяева вели в счёте и упустили победу лишь в середине третьего периода. «Трактору» тоже забили первыми, выиграли стартовый период, но во втором игровом отрезке пропустили сразу три шайбы. А вот «Амуру» забили только при счёте 0:4, хотя, по идее, дома с равными соперниками «Барыс» должен выглядеть более конкурентоспособным.

Команда Дэвида Немировски забила всего три шайбы — по одной в каждом из матчей. Хватит это терпеть. Шанс «Барыса» заключается в надёжной обороне. И если хозяева не дадут разыграться минчанам, то вполне могут рассчитывать на первую победу в сезоне. Когда-то же лидеры астанчан должны начать забивать. Ставка: «Барыс» не проиграет в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».