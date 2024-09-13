«Барыс» — «Динамо» Минск: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ 13 сентября

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» Минск.

Ставка: тотал «Барыса» больше 2 за 1.52.

«Ещё до старта сезона цели «Барыса» не имели очертаний, а выбор наставника вызывал чувство недоразумения. Любому тренеру хочется работать, но Немировски загнал себя в неоднозначную ситуацию. Он первый, в кого полетят шапки и на кого свалят все промахи. Для руководства «Барыса» он лишь очередной тренер, в системе ничего не меняется. Заранее понятно, что команде Кубок Гагарина не светит. За 1,5 недели регулярки к казахстанскому клубу накопились вопросы. Селекция по принципу «лебедь, рак и щука», новости о задержке зарплат, разнобойный тренерский штаб, последнее место на Востоке и три поражения кряду. Больше одной шайбы ещё не забивали, зато пропустили 11. Кодола покинул список травмированных и, видимо, откроет свой сезон против минчан, зато в лазарет отправился защитник Больё.

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У минчан две победы в трёх играх, стабильностью пока не пахнет, могут пропустить пять, как со «Спартаком», и забить пять, как с «Витязем». Для динамовцев это будет третий матч на выезде и не самый близкий перелёт. Концентрация и свежесть, скорее всего, появятся не сразу, нужно время, чтобы раскататься. Для хозяев задача проста — выбираться из ямы шаг за шагом. Для этого нужно начать забивать больше одной. Соперник и кондиции — прекрасный шанс, поэтому ИТБ 2 «Барыса», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».