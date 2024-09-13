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Эксперты назвали шансы Дзюбы забить за «Акрон» «Зениту» и «Спартаку» в РПЛ

Эксперты назвали шансы Дзюбы забить за «Акрон» «Зениту» и «Спартаку» в РПЛ
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В последний день трансферного окна Артём Дзюба нашёл новый клуб. Форвард подписал контракт с «Агроном». Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли лучшему бомбардиру в истории РПЛ огорчить свои бывшие клубы — «Спартак» и «Зенит».

Поставить на то, что Дзюба в сезоне-2024/2025 забьёт гол в ворота «Спартака» в рамках РПЛ, можно с коэффициентом 2.40. Вероятность того, что нападающий огорчит «Зенит», оценили чуть ниже — котировкой 2.72.

Кроме того, можно сделать ставку на то, что Дзюба поразит ворота и «Зенита», и «Спартака». Аналитики оценили вероятность такого исхода коэффициентом 5.80.

Контракт нападающего с «Акроном» рассчитан до конца сезона-2024/2025. Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив», который он покинул по окончании предыдущего сезона.

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