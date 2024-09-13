Эксперты назвали шансы Дзюбы вернуться в сборную России

В последний день трансферного окна Артём Дзюба нашёл новый клуб. Форвард подписал контракт с «Акроном». Букмекеры принимают ставки на то, сыграет ли ещё нападающий за сборную России.

Поставить на то, что Дзюба вернётся в национальную команду, можно с коэффициентом 2.70. Обратный исход идёт за 1.41. Форвард не выступал за сборную России с Евро-2020. Последней на данный момент игрой остаётся матч с Данией (1:4).

Контракт нападающего с «Акроном» рассчитан до конца сезона-2024/2025. Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив», который он покинул по окончании предыдущего сезона. За сборную России форвард забил 30 голов в 55 матчах.