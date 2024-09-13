ЦСКА — «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит», который пройдёт 14 сентября.

Ставка: «Зенит» выиграет за 2.35.

В 8-м туре РПЛ почётное место, конечно же, занимает встреча между армейцами и сине-бело-голубыми. Будет интересно посмотреть, как сыграет ЦСКА при Марко Николиче с таким фаворитом. Две предыдущие встречи с клубами из верхней части таблицы красно-синие проиграли. «Краснодару» — 1:2, а «Локомотиву» — 0:1.

«Зенит» немного подсел перед перерывом, дважды сыграв вничью – с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0), а также проиграв в Кубке России «Акрону» — 1:1 (4:5 пен.). Но потом разгромил «Пари НН» (3:0) и в товарищеской встрече победил «Кайрат» (4:3). Дебютировал Александр Соболев и провёл 84 минуты на поле, но без голов. В целом, он может сыграть и с ЦСКА.

У армейцев нет козырей на игру с сине-бело-голубыми. Да, они не стесняются устраивать разгромы для команд из нижней части таблицы, но «Зенит» — действующий чемпион и лидер текущего сезона. Подопечные Сергея Семака хорошо настраиваются на такие матчи. Петербургский клуб не может обыграть московский в шести последних очных встречах в основное время. Пора прервать эту тенденцию. На победу «Зенита» можно поставить за 2.35.