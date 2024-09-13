Букмекеры оценили шансы «МЮ» прервать серию поражений

14 сентября стартует 4-й тур английской Премьер-лиги. Открывать его будет встреча «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед», которая пройдёт на стадионе «Сент-Мэри». Начало игры – в 14:30 мск.

«Манчестер Юнайтед» потерпел два поражения подряд с общим счётом 1:5. «Саутгемптон» начал сезон АПЛ с трёх поражений.

Букмекерские конторы считают фаворитами «красных дьяволов» и предлагают поставить на победу «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.75. Шансы «святых» оценили в 4.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.15.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.35. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.68.