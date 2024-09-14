«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест».

Ставка: «Ливерпуль» победит и не пропустит за 1.90.

Мерсисайдцы выиграли все три встречи всухую с момента старта чемпионата Англии. Пока Арне Слот полностью оправдывает ожидания. Местами даже их превосходит. Только бы не перехвалить. В предстоящей игре он может установить новый рекорд АПЛ, если «красные» одержат четвёртую сухую победу кряду.

«Ноттингем Форест» вполне подходит для такого достижения. Подопечные Нуну Эшпириту Санту ещё не проигрывали, но и соперники были так себе. «Лесники» победили только «Саутгемптон», вернувшийся из Чемпионшипа, а также сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (1:1).

Пока выручает талант 32-летнего Криса Вуда. Он стал автором двух из трёх мячей «Ноттингем Форест» в этом сезоне АПЛ. Но вряд ли он представляет угрозу для компактной обороны «Ливерпуля». И не с такими справлялись. Скорее всего, «красным» ничего не помешает.

Поставить на победу «Ливерпуля» всухую можно за 1.90. Две последние очные встречи они выиграли у «лесников» со счётом 3:0 и 1:0. С тех пор стали только сильнее и ещё надёжнее в защите.