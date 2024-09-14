«Ак Барс» — «Металлург»: букмекеры назвали фаворита

14 сентября на «Татнефть-Арене» в Казани в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Ак Барс» и «Металлург». Игра начнётся в 17:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами казанцев. Поставить на победу «барсов» в основное время можно с коэффициентом 2.05. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2050 рублей.

Шансы магнитогорцев оценили в 3.30. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.25. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.75.

Итоговая победа «Ак Барса» идёт за 1.69, а итоговый успех «Металлурга» доступен за 2.25.