«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург».

Ставка: «Ак Барс» победит за 2.20.

Казанцы занимают предпоследнее место в таблице Восточной конференции. Единственную победу «барсы» одержали над «Торпедо» (3:2 Б). Проиграли подопечные Гатиятулина сначала «Салавату Юлаеву» (3:5), а затем «Авангарду» (1:4). Может быть, сказываются изменения в составе, которые произошли этим летом. С другой стороны, всё не так плохо. Постепенно появляется взаимопонимание между новыми хоккеистами.

Тройка нападающих Петан — Барабанов — Яшкин берёт инициативу на себя. Единственную шайбу в ворота омичей соорудили как раз они уже на 19-й секунде. Но «ястребы» сравняли счёт. 1:1 на табло держались почти до конца третьего периода, пока казанцы не пропустили. Только после этого они конкретно посыпались в попытках вернуть равенство.

У «Металлурга» бед и проблем намного больше. Если в игре «Ак Барса» просматриваются улучшения, то у «лис» этого нет. Андрей Разин стал настолько самоуверенным, что в межсезонье в товарищеском матче с «Нефтехимиком» увёл команду в раздевалку. Причиной послужило несогласие с судейским решением.

Календарь предоставил магнитогорцам два шанса поквитаться с нижнекамским клубом. Оба раза «Металлург» проиграл – 0:2 и 2:3. Андрей Разин спокойно отнёсся к поражениям, сказав, что бывают такие отрезки, когда многое не получается. Пообещал сделать правильные выводы и идти вперёд.

Вряд ли сможет набрать очки «Магнитка» и в предстоящей встрече с «Ак Барсом». Во-первых, казанцы будут выступать на домашней арене впервые в этом сезоне, во-вторых, очень симпатично смотрится первая тройка нападения, ну и в-третьих, встреча с «Авангардом», несмотря на счёт, была хорошей. На успех «барсов» можно поставить за 2.20.