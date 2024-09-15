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«Тоттенхэм» — «Арсенал»: букмекеры назвали фаворита лондонского дерби

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: букмекеры назвали фаворита лондонского дерби
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15 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Арсенал». Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41% вероятности.

Победа «Тоттенхэма» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00 (33%), а ничью можно отыскать с коэффициентом 3.70 (26%).

Вместе с тем аналитики убеждены, что северолондонское дерби получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

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