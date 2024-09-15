Эксперты предсказали точный счёт матча «Тоттенхэм» — «Арсенал»

15 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Арсенал». Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41% вероятности.

Победа «Тоттенхэма» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00 (33%), а ничью можно отыскать с коэффициентом 3.70 (26%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (6.20). Следом идут победа «Арсенала» 2:1 (9.30) и ничья 2:2 (9.60). Чуть ниже оценена вероятность победы «Тоттенхэма» 2:1 (10.5).