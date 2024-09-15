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Эксперты оценили шансы «Барселоны» одержать пятую победу подряд в Ла Лиге

Эксперты оценили шансы «Барселоны» одержать пятую победу подряд в Ла Лиге
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15 сентября на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне состоится матч 5-го тура испанской Примеры «Жирона» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, одержав четыре победы в четырёх матчах.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.88, что можно представить как 52% вероятности.

Вероятность победы «Жироны» при этом соразмерна с вероятностью ничейного исхода и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10 — около 24%.

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

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