«Жирона» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч «Жирона» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.88.

В последние годы «Барселона» очевидно не та, что была раньше. Вот только нынешний сезон уже смотрится перспективным с точки зрения трофеев. Под руководством Ханс-Дитера Флика каталонская команда выдала лучший старт среди всех представителей чемпионата Испании. За четыре тура добыла четыре победы при 13 забитых мячах.

Последний матч перед сентябрьской паузой сине-гранатовые провели показательно. На своём поле уничтожили «Вальядолид» со счётом 7:0 — Рафинья оформил хет-трик, Ямаль отдал две голевые, а новичок Ольмо забил во второй встрече подряд. Понятно, что теперь предстоит сыграть на выезде. Да и оппонент будет куда опаснее. Но шансы сохранить победную серию высокие.

«Жирона» после не самого уверенного старта взбодрилась, обыграв всухую «Осасуну» (4:0) и «Севилью» (2:0). Однако есть нюансы. Во-первых, те же севильцы пока проваливаются. Во-вторых, сама «Жирона» — не та, что была в прошлом сезоне. Алеш Гарсия ушёл в «Байер», а Артём Довбик — в «Рому». Центры полузащиты и нападения потеряли в качестве.

При этом у жиронцев на носу дебютный матч в Лиге чемпионов. Да ещё и сразу с французским «ПСЖ». «Барселона», конечно», на неделе тоже сыграет в еврокубках, а именно с «Монако» Александра Головина. Но для хозяев их матч гораздо важнее, потому что он первый в истории. Не исключено, что тренерский штаб использует игру в Примере лишь для подготовки.

Кроме того, не забываем, что у «Барселоны» собрался молодой, амбициозный и очень талантливый состав. Энергии здесь хоть отбавляй, а грамотно направляет её Ханси Флик. Все же видели, что главный тренер ввёл единый дресс-код для футболистов? За счёт дисциплины сборная Испании выиграла Евро-2024. Судя по всему, за счёт того же выиграет у «Жироны» и «Барса».