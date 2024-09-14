«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Локомотив» в 8-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Оренбург» забьёт в первом тайме за 2.05.

«Субботняя программа встреч РПЛ откроется матчем в Оренбурге: в 12 часов дня по московскому времени «Оренбург» сыграет против московского «Локомотива». Команды недавно играли в Кубке, и тоже матч был дневной, «Локомотив» тогда выиграл со счётом 3:2. Очень такая многообразная получилась встреча. «Локомотив» забил первым, потом пропустил быстро, потом забил ещё один мяч и опять пропустил от Куэро в начале второго тайма, но в итоге в концовке матча всё-таки «Локомотив» выиграл. Вадим Раков во всех трёх забитых мячах поучаствовал. Составы были смешанные, поэтому брать за основу эту игру, наверное, всё-таки не имеет смысла.

У «Оренбурга» очень плохие результаты в последнее время — только одна победа за семь туров, добытая в 1-м туре в матче со «Спартаком» — 2:0, потом три ничьих и три поражения у команды Давида Деограсии. Хотя по игре «Оренбург» смотрится очень неплохо. Так было и в матче с «Ростовом», где набедокурил Дмитрий Андреев, спортивный директор, и остался без своего рабочего места. Так было и с Воронежем, где «Оренбург» большую часть времени владел преимуществом, но проиграл, пропустив со штрафного. Так было и с «Динамо»: «Оренбург» очень неплохо смотрелся, но в итоге сыграл вничью 2:2, сравняв счёт уже в самой концовке.

«Оренбург» хорошо сейчас начинает, агрессивно, очень подвижная группа атаки, хорошо команда прессингует. И даже несмотря на отсутствие опорного полузащитника Башича, я думаю, что немало проблем «Оренбург» «Локомотиву» создаст, как он это сделал две недели назад в матче против московского «Динамо», — приводит слова Генича «РБ Спорт».