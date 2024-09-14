«Оренбург» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» и обе забьют за 3.35.

«В 8-м туре РПЛ пройдёт матч «Оренбурга» и «Локомотива». Если смотреть на личные встречи этих команд в Оренбурге, то «Локо» там постоянно выигрывает, по крайней мере, так было в последних трёх играх.

Понятно, что у «Оренбурга» дома есть небольшое преимущество из-за того, что они играют на искусственном газоне. Однако уже прошло достаточно много времени после 1-го тура, когда подопечные Деограсии неожиданно обыграли «Спартак» (2:0). А после этого побед и не было.

И в этом матче победы «Оренбург» тоже не добьётся. Ещё и атакующий полузащитник Флорентин получил серьёзную травму. Также в составе отсутствует из-за повреждения основной вратарь Николай Сысуев.

Но эта игра всё равно будет весёлая. Думаю, что обе команды забьют. Но победит всё равно «Локомотив», наверное, со счётом 3:1.

Ставлю на то, что «Локомотив» выиграет, а также на то, что обе команды забьют. Такой вариант оценивается в 3.35», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».