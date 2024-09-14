«Факел» — «Пари НН»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ в Воронеже

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Пари НН».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.59.

«Воронежская команда пока худшая в РПЛ. Четыре очка на старте турнира — явно не то, на, что рассчитывали болельщики. После сенсационной ничьей с «Краснодаром» команду ждал провал в двух матчах подряд. Поражение от «Крыльев» — 0:2 и от «Спартака» — 0:3 окончательно погрузили «Факел» на самое дно. Команда практически выбралась оттуда после игры с «Оренбургом». Воронежцы одержали первую в сезоне победу, автором победного забитого мяча стал Николай Гиоргобиани. Матч с «Ростовом» должен был показать, смогла ли команда Дмитрия Пятибратова найти выход из неудачной формы, итог — разгромное поражение 1:4. Если результаты команды не поменяются, то подняться со дна таблицы будет совсем непросто.

«Пари НН» также продолжает свою неудачную серию. После двух побед подряд, над махачкалинским «Динамо» и «Химками», случились три подряд поражения. С «Краснодаром» получилось обидно, команда Саши Илича вела в счёте большую часть матча, но в концовке пропустила дважды и проиграла, с «Крыльями» получилась схожая история, поражение 1:3. Матч последнего тура изначально не судил нижегородцам ничего хорошего, в гости к ним приезжал «Зенит». Сенсации не случилось, поражение 0:3, которое стало третьим подряд.

И те и другие играют не слишком результативно, «Факел» за семь туров забил лишь три мяча. Нижегородцы — в два раза больше, но это тоже скромный результат. Предположу, что в этом матче тенденция сохранится. Тотал меньше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».