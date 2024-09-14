ЦСКА — «Зенит»: ставка Игоря Семшова на матч 8-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 2.34.

«Тут двух мнений быть просто не может. Или ЦСКА включается в борьбу за чемпионское звание прямо сейчас, или же «Зенит» опять махнёт армейцам рукой. Вот в прошлом сезоне красно-синие обыграли сине-бело-голубых у них на поле (1:0), и если самому ЦСКА по итогу чемпионата это помогло не очень сильно, то «Зениту», как вы помните, пришлось буквально выгрызать себе золотые медали в концовке чемпионата. Ну а в Москве команды разошлись миром – 1:1. А были ещё две игры в Кубке России, где зенитовцы вышли по их итогам в финал только в серии пенальти.

В прошлом туре армейцы уверенно обыграли на выезде «Химки» (2:0), а питерцы переиграли в гостях «Пари НН» (3:0). Без Глушенкова. Кстати, к субботе Максим должен окончательно поправиться. Зато за чемпионов ударно дебютировал аргентинский нападающий Лусиано, сделавший дубль. Также в «Зените» теперь есть ещё один форвард – Александра Соболев. Скорее всего, мы его не увидим на поле в предстоящем матче, хотя это точно знает только Сергей Семак. Не просто же так в «Крылья Советов» был отправлен Иван Сергеев. Так что всё может быть.

В общем, всех любителей футбола ждёт очень интересный поединок, и его значение трудно переоценить. Особенно для хозяев поля.

Что касается травмированных футболистов, то в последнее время в лазарет никто из армейцев и зенитовцев не попадал. А наоборот, выходили оттуда. На результат матча может повлиять тот факт, что многие футболисты уезжали в свои сборные. Но Марко Николич и Сергей Семак точно успеют подвести всех своих подопечных к общему знаменателю.

Игра должна получиться упорной, но «Зенит» свои шансы реализует лучше и победит», — приводит слова Семшова «Ставка ТВ».