ЦСКА — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на центральный матч тура РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит».

Ставка: ЦСКА не проиграет за 1.64.

«Перед перерывом на игры сборных ЦСКА в гостях победил «Химки» — 2:0 — и занимает пятое место, отставая от первого на четыре очка. Заметим, что уже четвёртый мяч записал на свой счёт Мусаев. А «Зенит» выиграл 3:0 в Нижнем Новгороде и сохранил лидерство. Причём два мяча в первом же матче забил новый нападающий петербуржцев Лусиано Гонду. Что важно — поскольку снова из-за травмы не сможет сыграть Глушенков.

«Зенит» в гостях вряд ли большими силами пойдёт вперёд. Тем более что петербуржцы могут очень эффективно сыграть и на контратаках. В то же время ЦСКА в позиционном наступлении пока далёк от идеала. А вот в тех же контратаках способен взять своё. Поэтому стоит ждать выжидательной тактики с обеих сторон. В этой ситуации стоит тем более обратить внимание на использование соперниками стандартных положений. «Зенит» пока не реализовал ни одного из них. А ЦСКА забил так уже пять мячей. И тут важна роль их центрального защитника Дивеева, во многом благодаря которому армейцы имеют преимущество на втором этаже с любым соперником. Вливается в атаку и арендованный у «Сочи» мощный форвард Гуарирапа.

Тренер ЦСКА Николич уже имел достаточно времени, чтобы освоиться. У его команды три победы подряд с общим счётом 8:0. «Зенит» же в четырёх последних официальных матчах выиграл лишь однажды, хотя до того была впечатляющая серия побед. В то же время преимущество на вратарской позиции, которое долгое время обеспечивал своей команде сверхнадёжный Акинфеев, в данном случае компенсируется отличной игрой нового голкипера «Зенита» Латышонка. Гости по-прежнему имеют преимущество по глубине состава, пусть даже команду покинул такой эффективный игрок замены, как Сергеев. Усилением может стать и амбициозный Соболев. В прошлом сезоне два матча в Москве — на Кубок и в чемпионате — завершились вничью 1:1. Кубковая встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью 0:0. А вот в чемпионате ЦСКА на выезде победил — 1:0. Ставим на непроигрыш ЦСКА», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».