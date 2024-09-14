ЦСКА — «Зенит»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ в Москве

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит».

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 1.92.

«Центральный матч тура – ЦСКА против «Зенита». Большие ожидания от двух больших команд. Все ждут, что будет красивый атакующий футбол. Однако, как сказал один из наших «классиков», «Ваши ожидания — это ваши проблемы».

И поэтому мне кажется, что игра будет с не очень большим количеством голевых моментов. Поэтому моя ставка тут – хотя бы одна команда не забьёт. Вообще, я думаю, что будет ничья. И может так получиться, что даже будет 0:0.

Опять же, всё это основывается на том, что была большая пауза и многие футболисты из одной и другой команды уезжали в сборные. Они вернулись в свои команды уже непосредственно перед игрой. Это всегда накладывает отпечаток на матч. Ещё и Глушенков в составе «Зенита» отсутствует, что тоже может говорить о малом количестве голов», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».