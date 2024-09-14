ЦСКА — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру 8-го тура РПЛ в Москве

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.92.

«ЦСКА и «Зенит» встретятся в центральном матче 8-го тура чемпионата России. После паузы на матчи национальных сборных тяжело, конечно, делать прогнозы. Ещё интереснее становится, когда вспоминаешь, какая ситуация у питерцев была до этой паузы. Но я всё равно тут успех армейцев не предвижу.

«Зенит», конечно, многих удивил в последних матчах. Казалось, что клуб так уверенно играет, что в этом сезоне вообще может пройти без поражений. Но сперва случилась тяжёлая игра с «Химками» (1:1), в которой травмировался Глушенков, ещё и Вендел был недоступен. А это главные созидатели в команде Семака. Потом бразилец уже сыграл со «Спартаком», но красно-белые выступили намного активнее и опаснее. И тут сине-бело-голубые очки потеряли – 0:0.

А в Кубке России всё-таки случилось первое поражение «Зенита» в сезоне – 1:2 с «Акроном». Да, технически это была ничья – тольяттинцы выиграли только по пенальти. Но, как говорится, «осадочек остался» всё равно. Примерно в то же время, руководство активно вело трансферные переговоры. В итоге состав «Зенита» также пополнили два форварда – Соболев и Гонду.

Причём аргентинский игрок уверенно дебютировал за клуб. Сразу же он сделал дубль в 7-м туре РПЛ с «Пари НН» (3:0), после этого ещё забивал в товарищеском матче с «Кайратом». Собственно, в РПЛ пока «Зенит» так и идёт без поражений. С 17 очками он вернул себе первое место благодаря неудачам конкурентов.

ЦСКА в этом сезоне тоже пока претендует если не на верхушку, то хотя бы на топ-5. При Николиче по-другому заиграла команда, Дивеев после травмы выступает очень сильно, результативен Мусаев. Примечательно, что если брать последние игры, то армейцы выглядели даже лучше «Зенита» — они идут на серии побед из трёх матчей. Другой вопрос, какие соперники за этот период были у коллектива – «Акрон» (4:0), «Ахмат» (2:0) и «Химки» (2:0).

А вот пока в матчах с более сильными соперниками ЦСКА теряется, не может навязать равную борьбу. Три подобных матча в этом сезоне коллектив уже провёл, и во всех трёх – проиграл. Сперва дважды в разных турнирах он потерпел неудачу с «Краснодаром» (1:2 и 0:1), после чего ещё и «Локомотиву» уступил.

И вот эти проигрыши ЦСКА настораживают. Да, с лёгкими противниками армейцы выступают уверенно. Но тут им предстоит сыграть с «Зенитом». Надо подходить к подобной игре в боевом настрое. Не уверен, что подопечные Николича это сделают. Питерцы же, наоборот, стремятся всем доказать, что их мини-кризис уже прошёл. К тому же неплохие трансферы клуб недавно совершил.

Ожидаю победу «Зенита». Но всё же ЦСКА постарается тут не уступить противнику. Так что виктория питерцев, скорее всего, не будет с сухим счётом. Ставлю на то, что обе команды тут забьют», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».