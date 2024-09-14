ЦСКА — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата России

Футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на игру РПЛ ЦСКА — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 2.41.

«Если мы посмотрим историю личных встреч, то независимо от того, кто на каком месте, всегда очень упорная борьба в этих играх — хоть в Москве, хоть в Санкт-Петербурге. Ну и обычно одни «низы», очень осторожно действуют команды друг против друга. Я думаю, что в этом матче примерно то же самое произойдёт.

«Зенит» — на первом месте, ЦСКА — на пятом. Думаю, что «Зенит» сильнее, а у ЦСКА пока только фрагментами просматривается поставленная игра, особенно в линии атаки, хотя в обороне команда действует неплохо.

В «Зенит» перешёл Соболев, ну а главное приобретение — это Лусиано, который забил уже не один гол. В общем, как на этот матч ни посмотрю, при этой осторожной игре всё равно сильнее «Зенит», и я думаю, что он победит. Но это сделает некрупно, как такое и происходит в матчах между этими командами.

Поэтому мой прогноз – чистая победа «Зенита», — приводит слова Мора «РБ Спорт».