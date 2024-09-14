ЦСКА — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 2.34.

«Центральный матч 8-го тура РПЛ – ЦСКА против «Зенита». Для армейцев это подходящее время для встречи с питерцами, показывающими в последнее время далеко не лучшие результаты. Впрочем, успех команды Николича, как по мне, тут тоже не предвидится.

«Зенит» провалился в последних матчах. Точнее, в 7-м туре РПЛ команда Семака уверенно выиграла у «Пари НН» — 3:0. Там вопросов к сине-бело-голубым не было. Но вот до этого у питерцев шла мини-серия без побед. Сперва в двух турах Премьер-Лиги коллектив потерял очки с «Химками» (1:1) и со «Спартаком» (0:0). А затем и вовсе «Зенит» проиграл «Акрону» в Кубке России (1:2).

Понятно, что глобально проблем у «Зенита» не так много. Повлияла травма Глушенкова, приносящего команде по несколько голов почти в каждой встрече. Но на трансферном рынке питерцы всё ещё были активны – подписали перед паузой на матчи сборных Соболева и Гонду. Последний в своей дебютной игре с «Пари НН» даже дубль сделал.

ЦСКА, конечно, не так удачно проводит сезон, как «Зенит». У команды больше проигрышей – три в десяти матчах во всех турнирах. И эти неудачи у команды Николича были в противостояниях с равными соперниками – 0:1 и 1:2 с «Краснодаром», а также 0:1 с «Локомотивом».

В остальных матчах проблем у ЦСКА почти не возникало – он уверенно выигрывал у противников разного калибра. В последних играх армейцы ещё и не пропускали – 4:0 с «Акроном», 2:0 с «Ахматом» и с «Химками». В целом это сильная команда с хорошим нападением.

Но, я думаю, всем очевидно, что «Зенит» сильнее ЦСКА. Да, последние результаты питерцев вызывают вопросы. Но сейчас у команды была пауза на матчи сборных. Плюс состав сине-бело-голубых продолжает укрепляться новыми футболистами. Думаю, армейцам будет тут тяжело», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».