«Краснодар» — «Ростов»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Ростов».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.76.

«14 сентября в 8-м туре РПЛ состоится дерби — «Краснодар» против «Ростова». Матчи этих соперников часто бывают увлекательными. Всё становится ещё непредсказуемее, когда они борются за высокие позиции в таблице.

«Краснодар» взял правильный курс. Да, начал он сезон слабо — проиграл «Зениту» в Суперкубке. Но я уже тогда говорил, что выводы о команде делать рано, состав у неё остался очень неплохим, способным на многое. Тогда ещё Кордоба отсутствовал. С его возвращением «быки» ещё увереннее играть начали.

Собственно, поражение в Суперкубке стало последним для команды Мусаева. Сперва она ещё частила с ничьими, но затем вышла на серию побед. Причём обыгрывал коллектив, в том числе и сильных противников — 2:1 и 1:0 с ЦСКА, 1:0 с «Динамо» и 3:0 с «Локомотивом». В чемпионате «Краснодар» теперь идёт на второй строчке, вполне заслуженно борясь за лидерство.

«Ростов» же не так стабилен. Команда изначально начинала сезон без особых чемпионских амбиций, это было очевидно. Сейчас подопечные Карпина идут на седьмой строчке, в середине. Думаю, ростовчане рассчитывают на большее — хотя бы за топ-5 они намерены побороться.

И в последнее время команда выступала неплохо — четыре победы в пяти матчах. Правда, все победы у ростовчан были в противостояниях не с такими сложными противниками, в этих встречах ожидались успехи — 3:1 с «Химками», 3:2 и 1:0 с «Оренбургом», а также 4:1 с «Факелом». Но вот в единственной игре с сильным соперником за последнее время подопечные Карпина проиграли — 2:3 с «Локомотивом».

Состав у ростовчан остаётся довольно крепким. Хорошо выступают Осипенко, Роналду, Комличенко голы приносит. С «Краснодаром» они тоже могут себя проявить. Но я на исход ставить не стану — после паузы на матчи сборных тяжело что-то определённое про исход в их встрече говорить. Но, я думаю, голы тут будут. Обе команды находятся в неплохих формах, а это ещё и дерби.

Так что ставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».