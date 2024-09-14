«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Романа Гутцайта на встречу РПЛ

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.84.

«Южное дерби! Матчи «Краснодара» с «Ростовом» традиционно получаются яркими: последние пять очных игр были верховыми. Очень комфортный в плане логистики выезд для ростовчан, так что зрители вправе ожидать богатого на голы футбола.

«Краснодар» в отличной форме! Он победил в шести матчах подряд, при этом три последних были выездными. В контексте уверенной победы 3:0 над одним из сегодняшних лидеров РПЛ «Локомотивом» это заслуживает отдельного внимания. Из-за травмы всё ещё отсутствует Кайо, а вот Джон Кордоба — это свежая потеря. Он отбывает дисквалификацию после того, как получил две жёлтые карточки за 10 минут с «Локомотивом». К тому моменту Джон отметился голом — правда, редким для себя в этом сезоне. Он не забивал с 25 мая, с того самого матча с «Динамо» в последнем туре, завершившегося со счётом 1:0. В этом сезоне Кордоба не так хорош — возможно, из-за несложившегося перехода в «Зенит». Однако, в какой бы форме ни был Джон, он лидер — и это большая потеря.

У ростовчан, напротив, хорошие новости. Лазарет пустеет: Комаров и Мохеби после продолжительных травм могут появиться в заявке как раз на матч с «Краснодаром». Впрочем, даже без важнейшего игрока Мохеби у «Ростова» всё в полном порядке с атакой. С начала сезона во всех турнирах у Голенкова 4+1 по системе «гол+пас», а у Роналду — 5+2. Да и Комличенко, у которого не так давно была серия из 13 матчей с одним голом, наконец раззабивался: у Николая три мяча в четырёх играх. «Ростов» при Карпине — настоящий амбассадор «обе забьют». Статистика это подтверждает: в пяти из шести последних матчах эта ставка сыграла бы. Уверен, она сыграет и с «Краснодаром», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».