«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ 14 сентября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов».

Ставка: тотал «Краснодара» больше 1.5 за 1.90.

«Краснодарцы продолжают свою невероятную серию. Четыре победы подряд, началось всё с игры с ЦСКА, выиграть удалось в самом конце матча, решающим стал гол Витора Тормены на 90-й минуте. В игре с «Пари НН» также пришлось проявлять чудеса характера. На этот раз главным спасителем стал Мозес, он забил два мяча и принёс «Краснодару» волевую победу. В игре с «Динамо» Виктор Са забил гол, который стал единственным, игра с «Локомотивом» обещала стать не менее сложной, но на удивление для «Краснодара» всё вышло максимально легко. Виктор Са, Эдуард Сперцян и Джон Кордоба забили по разу и принесли команде Мурада Мусаева разгромную победу 3:0, «Краснодар» набирает три очка и продолжает погоню за «Зенитом».

«Ростов» продолжает кидать из стороны в сторону. Разгромное поражение от «Зенита» — 0:5, ничья с «Рубином» — 1:1, волевая победа над «Оренбургом» обещала команде Валерия Карпина хорошую игру в матче с «Локомотивом». Только вот сыграть удачно не получилось. «Ростов» проиграл 2:3 и отдалился от лидирующей группы. Реабилитироваться перед своими болельщиками удалось в матче с «Факелом». Четыре забитых мяча, отличились Комличенко, Осипенко, Роналдо и Егор Голенков. Сейчас «Ростов» находится на седьмой позиции и близок к первой пятёрке. Атака «быков» работаем исправно. Тотал «Краснодара» больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».