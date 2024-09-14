«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.75.

«14 сентября в 4-м туре АПЛ пройдёт матч «Саутгемптона» и «Манчестер Юнайтед». У команды тен Хага на старте сезона возникло много проблем. Несмотря на это, всё равно тут больше склоняюсь к успеху «красных дьяволов».

В четырёх матчах на старте сезона в активе у «МЮ» всего одна победа – не самые уверенные 1:0 с «Фулхэмом». В остальных противостояниях коллектив терпел неудачи. И если в матчах с «Ман Сити» в Суперкубке (1:2) и «Брайтоном» в АПЛ (1:2) было видно стремление подопечных тен Хага, их готовность идти вперёд, то вот в 3-м туре уже ситуация была другой.

Настоящая проверка была у «МЮ» в прошлом туре. И эту проверку клуб провалил – 0:3 от «Ливерпуля». Просто был уничтожен коллектив. «Красные» ожидали осторожного и контратакующего футбола от противника, не дали ему пространства на поле. Конечно, главное, что мешает «Юнайтед» сейчас, – несыгранность состава. Так, де Лигт и Мазрауи в обороне пока не успели интегрироваться.

У «Саутгемптона» в четырёх матчах на старте сезона такие же результаты, как у его противника, – три поражения и одна победа. Только вот виктория случилась у «святых» не в АПЛ, а в Кубке лиги — 5:3 с «Кардиффом». А вот во всех трёх турах Премьер-лиги коллектив безнадёжно проигрывал. И не всегда у него были сильные противники за этот период – 0:1 от «Ньюкасла» и «Ноттингем Форест», а также 1:3 от «Брентфорда». Во всех встречах «Саутгемптон» был в состоянии побороться за баллы.

С одной стороны, сейчас они выйдут на поле после паузы на матчи сборных. Игроки будут отдохнувшими. С другой стороны, у «МЮ» как раз много футболистов вызывались в национальные команды. Так что сейчас они будут не в самом свежем состоянии.

Думаю, «МЮ», конечно, должен тут выигрывать. Состав у него сильнее», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».