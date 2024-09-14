«Спартак» — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Торпедо».

Ставка: победа «Спартака» за 1.74.

«Это будет самый зрелищный матч дня. В «Спартаке» забивать помногу могут все четыре пятёрки, в предыдущем матче «проснулись» и лидеры из первого звена. «Торпедо» вообще не играет от обороны. Если посчитать среднюю результативность матчей с участием красно-белых или нижегородцев – становится понятно, что и в этой встрече зрители увидят шесть-семь шайб или даже больше.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Ставя на исход, брал бы победу «Спартака». Сейчас это чуть ли не лучшая команда лиги, способная без особых проблем обыграть самого сильного соперника. А от самоуверенности красно-белых предостережёт осечка того же ЦСКА. Армейцы в четверг имели огромное преимущество, но сами бросили играть – позволив «Торпедо» уйти в овертайм и победить. Команда Жамнова, увидев такое, на схожие грабли уже не наступит. Хозяева – фавориты», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».