«Спартак» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 14 сентября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Торпедо».

Ставка: победа «Спартака» за 1.74.

«Спартак» продолжает свою лихую победную игру на старте сезона. Так, в четверг подопечные Алексея Жамнова переиграли у себя на льду московское «Динамо» (4:2). И опять пропустили первыми! Это становится для красно-белых нехорошей традицией уже второй сезон подряд, лишь пропустив, команда начинает просыпаться. Но ведь команда всё равно набирает очки! Отлично действуют на старте у спартаковцев Иван Морозов, Николай Голдобин, обретает себя в новом клубе Адам Ружичка. Надёжно заменил Николаева, который по-прежнему травмирован, Патрик Рыбар. Также вне обоймы сейчас у москвичей Егор Зайцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Ну а «Торпедо» в четверг сумело одолеть на выезде ЦСКА (4:3 ОТ), уступая по ходу встречи армейцам 1:3 до 51-й минуты! А затем включился характер. Среди лидеров нижегородской команды сейчас можно отметить Богдана Конюшкова, Даниила Бокуна, Игоря Ларионова-младшего, Никиту Артамонова. А в списке травмированных «Торпедо» находятся Белевич, Берлёв и Орлов.

В прошлом сезоне «Спартак» выиграл у «Торпедо» пять матчей из шести, в том числе три у себя на льду. Сейчас красно-белые тоже превзойдут команду Игоря Ларионова, потому что запас прочности у москвичей явно посильнее», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».