«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» за 1.75.

«Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид встретятся в 5-м туре чемпионата Испании. Обе команды явно начали сезон не так, как планировали. Но всё равно я тут мадридцев считаю фаворитами.

Команда Анчелотти уже дважды позволила себе в сезоне потерять очки — 1:1 с «Мальоркой» и с «Лас-Пальмасом». В обоих случаях результат не совсем заслуженный был. Мадридцы лучше играли, но вот в атаке им результата добиться не удалось.

В других встречах «Реал» уже больше был похож на себя — 3:0 с «Вальядолидом» и 2:0 с «Бетисом». Наконец-то забил Мбаппе первые голы в Примере. Но всё ещё сохраняются проблемы у «сливочных» в обороне — Камавинга, Алаба, Тчуамени травмированы. Ещё и Беллингем вылетел в одной из последних игр. Из-за двух неудач «Реал», хоть и идёт вторым, уже отстаёт от «Барселоны» на четыре очка.

У «Реала Сосьедад» ситуация хуже. В отличие от мадридцев, этот клуб уже дважды успел проиграть в новом сезоне — 1:2 от «Райо Вальекано» и 1:2 с «Алавесом». Это, само собой, не те противники, с которыми бело-голубые не могли играть в свой футбол. Но игровые проблемы есть у подопечных Иманола Альгуасиля. Не хватает качественных игроков, в том числе травмированного Захаряна, конечно.

В других турах «Сосьедад» очки набирал и тоже делал это в противостояниях с не самыми сильными клубами — 1:0 с «Эспаньолом» и 0:0 с «Хетафе». В таблице «Реал» опустился уже на 12-е место. Турнир только стартовал, так что для подопечных Иманола Альгуасиля ничего ещё не потеряно.

Конечно, мадридский «Реал» тут является фаворитом. У «Сосьедада» есть проблемы — в такой форме ему тяжело будет навязать борьбу команде Анчелотти. Ставлю на победу «Реала» с котировкой 1.75», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».