«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на встречу чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 2.18.

«Команда из Сан-Себастьяна за первые четыре тура сумела одержать всего одну победу. А в предыдущем матча Примеры «Реал Сосьедад» сыграл нулевую ничью в гостях с «Хетафе». Таким образом, подопечные Иманола Альгуасиля расположились перед этим матчем за пределами первой десятки – на 13-м месте. У «Сосьедада» в лазарете находятся Арсен Захарян, Ариц Элустондо и Альваро Одриосола.

«Реал» идёт своим привычным ходом. В прошлом туре команда Карло Анчелотти одолела дома «Бетис» — 2:0. И оба мяча забил Килиан Мбаппе. Сейчас «сливочные» находятся на четвёртом месте, но думается, что очень скоро они вернутся на привычную для себя, более высокую, позицию. Тем временем список травмированных у «галактикос» обширен: Давид Алаба, Эдуарду Камавинга, Джуд Беллингем, Хесус Вальехо, Даниэль Себальос, Орельен Тчуамени и Ферлан Менди.

В прошлом сезоне мадридцы переиграли команду из Сан-Себастьяна в обоих матчах – 1:0 в гостях и 2:1 дома.

Чемпионы набирают ход и должны справиться с хозяевами и сейчас. С преимуществом в один-два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».