«Борнмут» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 2.04.

«Борнмут» и «Челси» проведут матч в рамках 4-го тура АПЛ 14 сентября. «Синие» пока находятся не в той форме, когда даже в таких встречах можно говорить об их безоговорочной победе. Но и успеха хозяев я тут не предвижу.

У «Челси» был тяжёлый график на старте сезона. Параллельно с АПЛ клуб также участвовал в отборе в Лигу конференций. С другой стороны, команда Марески — главная в Англии, кто способен играть на два фронта. Конечно, всё из-за огромного состава, которого хватит на два крепких коллектива. Сложно пока даже предсказать железный стартовый состав из 11 футболистов у «пенсионеров».

И, даже имея столько футболистов, одних побед клуб не добивался. Впрочем, это было как будто всем очевидно, кроме руководства «синих». В АПЛ подопечные Марески по разу победили, проиграли и завершили матч вничью — 0:2 от «Манчестер Сити», 6:2 с «Вулверхэмптоном» и 1:1 с «Кристал Пэлас». Искать закономерности тут трудно — просто очень разные матчи. В ЛК «Челси» же прошёл «Серветт» и продвинулся в финальный этап турнира.

«Борнмут» схожим образом провёл старт сезона. В его активе пока только одна победа — 3:2 с «Эвертоном». Тяжёлая, конечно, выдалась встреча. Всё шло к победе «ирисок», но «вишни» блистательно провели второй тайм, особенно его концовку, забив три мяча кряду. В других противостояниях подопечные Андони Ираолы пока терпели неудачи — в АПЛ они ещё сыграли со счётом 1:1 с «Ноттингем Форест» и «Ньюкаслом», а в Кубке лиги уступили «Вест Хэму» (0:1).

Пока совершенно не кажется, что «Борнмут» тут сможет обыграть «Челси». Сейчас ещё и была пауза на матчи сборных, у тренерского штаба «синих» было лишнее время, чтобы подумать над набором игроков для этой встречи. Думаю, гости тут выиграют всё-таки, но легко им не будет. Это будет победа с минимальным отрывом в счёте. В матче с «Эвертоном» подопечные Ираолы показали, что готовы бороться до последнего.

Выбираю ставку на победу «Челси» с коэффициентом 2.04», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».