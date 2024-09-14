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«Ак Барс» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Казани
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: ТМ 4.5 за 2.15.

«У казанцев пока нет ни одной победы в основное время, но они её добудут как раз в первом домашнем матче сезона. Разин в открытую признает, что на данный момент его команда в плохих кондициях. Звёзды в лазарете, новички ещё не вписались в игру, да и постчемпионское опустошение даёт о себе знать.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В «Ак Барсе» перестройка состава и командной тактики ещё более масштабна. Но такую, не успевшую разогнаться, «Магнитку» Гатиятулин со своими подопечными должны обыграть без особых проблем. Объём работы в обороне, контратаки, спецбригады – с этими инструментами казанцы просто перетерпят соперника. Плюс они свежее, поскольку отдыхали с понедельника. Зрелищного хоккея точно не увидим, поскольку гости пока забивать много не могут, а хозяева – и не стремятся. Не больше четырёх заброшенных шайб на двоих», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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