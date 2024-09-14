ЦСКА — «Зенит»: фрибет 4444 рубля к возвращению РПЛ!

14 сентября в РПЛ состоится центральный матч 8-го тура. В 16:30 мск ЦСКА примет «Зенит». Главная игра выходных — отличный повод забрать фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Регистрируйся, подтверждай личность и получай бонус.

Перед перерывом на матчи национальных сборных ЦСКА набрал ход. Армейцы победили с сухим счётом в двух последних матчах чемпионата, обыграв новичков РПЛ Акрон (4:0) и Химки (2:0). На своём поле красно-синие в рамках российского первенства потерпели всего одно поражение.

«Зенит» снова пошумел на трансферном рынке. Действующий чемпион страны подписал сразу двух нападающих. Сначала в Санкт-Петербург перебрался аргентинец Лусиано Гонду, уже отметившийся дублем против «Пари НН» в чемпионате и дважды забивший в товарищеской встрече «Кайрату». Также «Зенит» подписал Александра Соболева, до этого выступавшего за «Спартак». Коллектив Сергея Семака отказался от услуг Ивана Сергеева. Российский форвард вернулся в «Крылья Советов».

«Зенит» ещё ни разу не проиграл в текущем сезона РПЛ. Питерцы единолично лидируют в турнирной таблице, набрав 17 очков, забив 18 голов и пропустив всего однажды. ЦСКА замыкает пятёрку лидеров, отставая от соперника на четыре балла. В 10 последних очных встречах армейцы одержали только две победы.

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