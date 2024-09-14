«Саутгемптон» — «МЮ»: фрибет 4444 рубля к матчу АПЛ от «Лиги Ставок»

14 сентября в стартовом матче 4-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Саутгемптону». Начало встречи запланировано на 14:30 мск. Клиентам «Лиги Ставок» даже не нужно никуда отправляться, так как фрибет 4444 рубля от букмекера можно забрать, выполнив всего два простых условия. Регистрируйся, подтверждай личность и получай бонус.

Время идёт, а в стане «Манчестер Юнайтед» всё идет по повторяющемуся сценарию. Журналист Пирс Морган вновь раскритиковал наставника манкунианцев Эрика тен Хага за уход Криштиану Роналду. После трёх стартовых туров чемпионата Англии гости идут на 14-м месте в турнирной таблице. Сначала манкунианцы одолели «Фулхэм» (1:0), но затем дважды подряд проиграли, уступив «Брайтону» (1:2) и «Ливерпулю» (0:3). Очевидно, что коллективу тен Хага пора реабилитироваться.

Тем более соперник для этого самый подходящий. «Саутгемптон» является одной из двух команд текущего сезона АПЛ, которые ещё не набрали ни одного очка. Более того, «святые» забили всего один мяч — меньше всех в чемпионате. Возможно, наладить игру в обороне поможет Аарон Рамсдейл. Голкипер сборной Англии пополнил ряды клуба, перейдя из «Арсенала».

«Саутгемптон» не может обыграть «Манчестер Юнайтед» на протяжении 15 матчей подряд. Последняя победа «святых» в личных встречах датирована январём 2016 года.

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