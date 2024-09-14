Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч «Реал Сосьедад» — «Реал»

Мадридский «Реал» продолжает защиту титула чемпиона Испании. 15 сентября команда Карло Анчелотти отправится в Сан-Себастьян, где в 22:00 мск сыграет с «Реалом Сосьедад». Пока соперники выявляют сильнейшего, ты можешь получить фрибет до 2000 рублей от букмекера БЕТСИТИ.

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В четырёх стартовых играх тура испанского чемпионата «Реал Сосьедад» одержал только одну победу, а мадридский коллектив борется с травмами. В расположении сборной Бразилии повреждение получил защитник Эдер Милитао. Также под вопросом участие в поединке Джуда Беллингема. Полузащитник должен вернуться к тренировкам, но точные сроки пока не названы.

«Реал» ещё не знает поражений в чемпионате, но уже дважды терял очки в ничейных играх с «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом». «Сливочные» расположились на второй строчке турнирной таблицы и на четыре очка отстают от лидирующей «Барселоны». «Реал Сосьедад» идёт на 12-м месте и уступает сопернику четыре балла.

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