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Букмекеры назвали шансы «Динамо» победить «Ахмат»

Букмекеры назвали шансы «Динамо» победить «Ахмат»
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15 сентября в матче 8-го тура чемпионата России по футболу московское «Динамо» на «ВТБ Арене» будет принимать «Ахмат». Начало встречи – в 14:15 мск.

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Букмекерские конторы считают фаворитами москвичей и предлагают поставить на победу «Динамо» с коэффициентом 1.52, что составляет примерно 64% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1520 рублей.

Шансы грозненцев оценили в 6.30 (15%). Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.75 (21%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.35. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.75.

Заключить пари на победу «Динамо» с разницей в два и более мяча предлагают за 2.35.

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