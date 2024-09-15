«Динамо» — «Ахмат»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Динамо» — «Ахмат».

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.87.

Игра московского «Динамо» в этом сезоне вызывает смешанные эмоции. Подопечные Марцела Лички уверенно разбираются с командами, которые заранее идут аутсайдерами. А вот матчи с равными соперниками не клеятся. Разве что «Локомотив» обыграли, да и то моментов у соперника было никак не меньше.

У «Ахмата» дела намного хуже. Магомед Адиев был тепло принят командой. От него ждали новых свершений, хороших результатов и прогресса. На деле у бывшего наставника сборной Казахстана ничего не вышло. Он с треском провалился, а грозненский клуб по-прежнему не одержал ни одной победы.

Семь официальных матчей во всех турнирах длится безвыигрышная серия «зелёных». Чтобы спасти ситуацию, пока не стало совсем поздно, руководство расторгло контракт с Адиевым, вернув Сергея Ташуева. Почти ровно год назад специалист уже работал с «Ахматом». Интересно, что в прошлом сезоне его уволили из грозненского клуба за провальный старт. Как и Адиева.

И вот интересная ситуация. Марцел Личка будет мотивировать футболистов на победу из-за невнятной последней игры с «Оренбургом». Он наверняка сказал в раздевалке немало слов, которые пробудят москвичей. И Сергей Ташуев будет крайне мотивирован начать свою работу с победы. Поражений и ничьих у «Ахмата» и так многовато.

Всё это может привести к тому, что, не желая проигрывать, соперники выдадут равный и временами скучный футбол. Мы рекомендуем ставку на тотал меньше 3 мячей за 1.87. В последних 10 очных встречах команды не преодолевали этот порог.