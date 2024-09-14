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UFC 306: полный кард, список всех боёв, где смотреть в прямом эфире

UFC 306: полный кард, список всех боёв, где смотреть в прямом эфире
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В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» состоится турнир UFC 306. Главным его событием станет титульный поединок в легчайшем весе между действующим чемпионом Шоном О'Мэлли и претендентом Мерабом Двалишвили.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили
15 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Мераб Двалишвили

Посмотреть трансляцию турнира UFC 306 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Предварительный кард стартует в 2:30 мск, бои основного карда начнутся не ранее 5:00 мск.

Полный кард турнира UFC 306

  • Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили;
  • Алекса Грассо — Валентина Шевченко;
  • Брайан Ортега — Диего Лопес;
  • Даниэль Целльхубер — Эстебан Рибович;
  • Рональдо Родригес — Оде Осборн;
  • Рауль Росас-мл. — Цилэн Аожи;
  • Ирене Альдана — Норма Дюмон;
  • Мануэль Торрес — Игнасио Бахамондес;
  • Эдгар Чайрес — Кевин Борхас;
  • Ясмин Хауреги — Кетлен Соуза.

Даже букмекерские конторы не могут выбрать фаворита главного боя вечера. Ставки на победу Шона принимают с коэффициентом 1.86, а на успех Мераба можно поставить за 1.94. Если поединок закончится нокаутом — сыграет 2.30.

Также можно сделать ставки на весь турнир. Например, букмекеры открыли линию на то, что как минимум два поединка UFC 306 закончатся раздельным решением судей за 2.14. Также можно поставить, что не меньше трёх боёв карда закончатся в первом раунде за 2.03.

Прогноз на главный бой вечера:
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили. 11-я победа грузинской Машины подряд
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили. 11-я победа грузинской Машины подряд
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