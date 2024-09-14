Алекса Грассо — Валентина Шевченко: прогноз на бой UFC 306

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» состоится турнир UFC 306. В соглавном поединке за титул в наилегчайшем весе сразятся мексиканка Алекса Грассо и бывшая чемпионка Валентина Шевченко. Третий бой между этими спортсменками.

Прогноз: победа Шевченко за 2.03.

Валентина Шевченко — настоящая легенда женского UFC, но в последнее время дела у Пули идут не лучшим образом. И всему виной как раз Алекса Грассо. В первом бою между этими спортсменками мексиканка выдержала натиск Валентины, а затем подловила соперницу на удушающий приём в четвёртом раунде. Кстати, к тому моменту по очкам Алекса уступала.

Реванш и вовсе омрачил скандал. Шевченко в какой-то момент оказалась в нокдауне, но в остальном была лучше и должна была побеждать по очкам. Однако один из судей выставил за последний раунд 10-8 в пользу Грассо, и бой завершился ничьёй. Какая-то заколдованная мексиканка!

Победа Шевченко может раскрутить шикарную бизнес-историю! Если Пуля выиграет, то у неё и у Грассо будет по одной победе и ещё одна ничья. Какой соблазн закрыть противостояние четвёртым боем!

В плане ставок мы склоняемся к победе Шевченко. Она допустила досадную ошибку в первом бое, который должна была доводить до победы. Судьи не дали ей выиграть во втором поединке. Это слишком серьёзные удары по самолюбию. А ещё это шанс закрыть рты тем, кто говорит, что Пуля уже на излёте. Так что ставим на победу Шевченко.