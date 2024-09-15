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Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили: коэффициенты и ставки, прогноз на бой UFC 306

Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили: коэффициенты и ставки, прогноз на бой UFC 306
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В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» состоится турнир UFC 306. Главным его событием станет титульный поединок в легчайшем весе между действующим чемпионом Шоном О'Мэлли и претендентом Мерабом Двалишвили.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.86 на О'Мэлли, а на победу Мераба дают 1.98. На досрочное завершение боя можно поставить с коэффициентом 1.75, а полный бой идёт за 2.01. На нокаут от любого из бойцов предлагают коэффициент 2.30, болевой или удушающий оценили в 6.80.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили
15 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Мераб Двалишвили

Прогноз: победа Двалишвили за 1.98.

Шон О'Мэлли — настоящая мечта для любой организации. Яркая внешность, активность в медиа, ну и бойцовские навыки что надо! Ну и сказать, что его тащат в чемпионы, точно нельзя. Да, была спорная победа над Петром Яном, но следом Шон уверенно разобрался с Алджамейном Стерлингом, забрав титул. Первая защита тоже была удачной — уверенная победа по очкам над Марлоном Верой, которому, кстати, О'Мэлли проигрывал.

Козырей у Шона предостаточно — блестящая работа в стойке, чувство дистанции, тайминг. О'Мэлли здорово работает ногами и хорошо защищается от борьбы, что особенно важно в преддверии поединка с Двалишвили.

Третья попытка будет удачной:
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Мераб сейчас на пике. У него 10 побед подряд, он не проигрывал больше шести лет! В последнем своём бою Двалишвили разобрался с экс-чемпионом Генри Сехудо. Его фишка — сочетание кардио и борьбы, он просто изматывает своих соперников. Весь бой Мераб будет прессовать своего соперника, за пять раундов он может попытаться провести тейкдаун до 50 раз.

поверим в победу Двалишвили. Уж очень здорово выглядел Мераб в своих последних боях. Да и с таким борцом О'Мэлли в своей карьере ещё не встречался. Ну и в нокауте Двалишвили в своей карьере не был никогда. А время будет работать на него.

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