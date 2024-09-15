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Букмекеры спрогнозировали результат матча «Динамо» Махачкала — «Спартак»

Букмекеры спрогнозировали результат матча «Динамо» Махачкала — «Спартак»
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15 сентября в матче 8-го тура РПЛ махачкалинское «Динамо» будет играть со «Спартаком» на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало встречи – в 19:00 мск.

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Букмекерские конторы считают фаворитами москвичей и предлагают поставить на победу «Спартака» с коэффициентом 1.65. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1650 рублей.

Шансы махачкалинцев оценили в 6.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.70. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.25.

Наиболее вероятный исход — 1:0 в пользу «Спартака» (5.30). Победа «Спартака» 2:0 идёт за 6.60, чуть ниже оценивается вероятность ничьей 1:1 (6.70).

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